Speciale energia: Cattaneo, governo regionale pronto a supportare comunità energetiche, farà da garante

- In Lombardia verranno create dalle 3.000 alle 6.000 comunità energetiche. Questo consentirà un incremento di potenza fotovoltaica installata compreso tra 600 e 1.300 MW. Lo dichiara in una nota Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e al Clima; commentando una comunicazione presentata in giunta regionale che elenca le attività svolte dall'Esecutivo e dal Consiglio della Lombardia sul tema della comunità energetiche e annuncia i prossimi passi che saranno fatti. "Il governo regionale è pronto a supportare questa diffusione – prosegue Cattaneo -. La transizione energetica si fa a partire dal territorio, dall'intraprendenza delle imprese e delle famiglie che si mettono insieme per produrre energia". La Regione svolgerà un ruolo di garanzia fornendo alle comunità incentivi, assistenza tecnica, dialogo costruttivo con enti locali e imprese sul territorio. "Regione Lombardia vuole accompagnare le realtà locali nella costruzione di queste Comunità". "Stiamo progettando una vera e propria azione di accompagnamento, fatta di incentivi e di supporto ai cittadini e alle comunità per facilitare la progressiva indipendenza dalle fonti fossili; così da raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Il prossimo obiettivo è ridurre i consumi energetici del 30% entro il 2030", prosegue Cattaneo. "Le comunità energetiche rinnovabili sono davvero un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema energetico resiliente e socialmente equo", conclude la nota. (Com)