Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan

- Sono quasi 200 gli incendi boschivi divampati nel giro di appena una settimana in 33 province della Turchia, che oltre a causare diverse vittime (almeno otto, secondo le ultime statistiche) hanno messo in difficoltà il presidente, Recep Tayyip Erdogan, sotto accusa da diverse parti per la risposta – ritenuta tardiva e insufficiente – al disastro ambientale. “Gli incendi di quest’anno sono diversi da qualunque altro nella nostra storia. Questi sono i più vasti”, ha detto Erdogan, in un’intervista televisiva. Le autorità turche sono state costrette ieri a evacuare il personale di una centrale termoelettrica minacciata dalle fiamme nella provincia sud-occidentale di Mugla, una delle più colpite dai roghi. Il ministero della Difesa ha inviato navi militari al largo della costa provinciale, per mettere in salvo i residenti della zona. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità turche, sono in corso sforzi per spegnere gli ultimi 16 incendi, attivi in sette province del sud e sud-ovest del Paese, peraltro mete molto frequentate per il turismo balneare. La mancanza di una flotta funzionante di velivoli antincendio, esistente ma inattiva, ha costretto la Turchia ad attendere l’invio di aerei da altri Paesi, come la Spagna, l’Ucraina e la Russia. (segue) (Tua)