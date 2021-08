Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A causa della topografia è praticamente impossibile intervenire via terra, quindi il fuoco va per la sua strada”, ha detto Mehmet Oktay, sindaco della città turistica di Marmaris, citato dal quotidiano “The Financial Times”. “Chiaramente non siamo preparati, se abbiamo subito questo genere di perdita”, ha detto, facendo riferimento ai più di 13 mila ettari di bosco rimasti carbonizzati nei dintorni. Oltre all’inefficienza dei vigili del fuoco, l’opposizione punta il dito contro Erdogan e la mancata ratifica da parte di Ankara degli accordi sul cambiamento climatico. Secondo Saruhan Oluc, deputato del progressista e filo-curdo Partito democratico dei popoli (Hdp), il governo “considera l’ambiente più come qualcosa da sfruttare che da proteggere”, e “mancanza di preparazione (…) e negligenza sono responsabili delle dimensioni di questo disastro”. (segue) (Tua)