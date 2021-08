Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Kemal Kilicdaroglu, leader della prima forza di opposizione, il kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), ha criticato il capo dello Stato per la mancanza di un piano per la lotta agli incendi forestali. Sotto accusa è in particolare la precedente decisione del governo di ritirare dal servizio gli aerei antincendio esistenti, sostituendoli con un contratto per l’utilizzo di tre soli velivoli russi. Erdogan si è recato in diverse aree colpite da incendi durante il fine settimana, esprimendo dispiacere per le perdite dei cittadini e promettendo di “curare le loro ferite”. Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense, il leader è stato criticato per alcune iniziative controverse, come quella di gettare da un pullman alla popolazione di Marmaris scatole di tè gratuite, dileggiata da diversi utenti sui social network. (segue) (Tua)