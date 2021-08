Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche, intanto, smentiscono informazioni diffuse sui social come “fake news” e annunciano che il Paese continuerà a “combattere contro gli incendi, mobilitando tutti i mezzi dello Stato”, come ha annunciato il responsabile presidenziale delle Comunicazioni, Fahrettin Altun. D’altra parte, Erdogan accusa il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di avere un ruolo nello scoppio degli incendi, alludendo dunque alla loro natura dolosa: “Abbiamo stabilito che vi sono persone con legami con il Pkk tra le famiglie delle persone arrestate” per i roghi, ha detto il capo dello Stato. Erdogan ha anche attribuito la responsabilità primaria per la diffusione degli incendi nelle aree residenziali alle amministrazioni di Antalya, Mugla, Izmir e Aydin, tutte governate dal Chp. Mentre “tutto il mondo” combatte attualmente contro incendi boschivi, le fiamme rappresentano “una minaccia internazionale”, alla stregua del Covid-19 e del terrorismo, ha detto Erdogan. (segue) (Tua)