Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan (5)

- Il capo dello Stato turco ha anche criticato una campagna, lanciata sui social network con l’hashtag “Help Turkey” per chiedere aiuti internazionali nello spegnimento degli incendi, che è stata anche oggetto di un’inchiesta aperta nelle ultime ore dall’ufficio del Procuratore capo di Ankara. La campagna sarebbe infatti responsabile secondo gli inquirenti di “tentare di creare angoscia, paura e panico fra il pubblico, tramite account veri o bot, e di umiliare lo Stato e il governo della Repubblica di Turchia”. “Pensano che riusciranno a distruggerci con le menzogne?”, ha detto Erdogan riguardo alla campagna, sottolineando che “la Turchia non è più indifesa, adesso c’è una Turchia forte”. Aspre anche le critiche del principale partner di coalizione di Erdogan, il leader dell’ultranazionalista Partito del movimento nazionalista (Mhp), che ha accusato l’opposizione di “opportunismo” e di “utilizzare gli incendi boschivi per profitti politici”. (segue) (Tua)