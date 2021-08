Turchia: i vasti incendi boschivi nel Paese mettono in difficoltà Erdogan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altra parte, nei giorni scorsi Erdogan ha ringraziato il presidente russo, Vladimir Putin, e altri leader per il sostegno offerto nella lotta contro i vasti incendi boschivi nel sud del Paese. “Ringrazio a nome della mia nazione tutti i Paesi amici e le organizzazioni che hanno esteso il loro sostegno, auguri di miglioramento e condoglianze, espresso la loro disponibilità ad aiutare, e fornito aiuti nella nostra lotta contro gli incendi forestali”, si legge in un tweet di Erdogan, nel quale figurano le bandiere di diversi Paesi, fra cui quella dell’Italia, di Israele, dell’Egitto e anche della Grecia. “A nome del mio Paese vorrei ringraziare in particolare il presidente dell’Azerbaigian, il caro amico Ilham Aliyev, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, per il loro incrollabile sostegno fin dal primo momento”, si legge in un tweet. Gli altri leader citati espressamente da Erdogan sono l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, il neoeletto presidente iraniano, Ebrahim Raisi, il presidente croato, Zoran Milanovic, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. (Tua)