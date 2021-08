Migranti: ieri 482 persone hanno attraversato il Canale della Manica, è un nuovo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 482 migranti hanno attraversato il Canale della Manica in 21 piccole imbarcazioni ieri. È quanto riferito dal ministero dell’Interno britannico, secondo cui si tratta di un nuovo record di attraversamenti in una singola giornata. Il ministero della Difesa, in precedenza, ha confermato che un'esercitazione al poligono di tiro a Hythe è stata interrotta a causa di alcune persone che sono sbarcate sulla spiaggia nelle vicinanze. Secondo i dati del ministero dell’Interno, nel 2021 sinora ci sono stati 10.236 arrivi su 434 barche. Stando a quanto riferito dal ministero dell’Interno britannico, invece, le autorità francesi hanno impedito l’attraversamento a 246 persone. I precedenti record di arrivi giornalieri su piccole imbarcazioni sono stati pari a 416 persone il 2 settembre 2020 e 430 migranti il 19 luglio scorso. (Rel)