Roma 2021: Becchetti (Lega), per Raggi parlano i 5 anni di disastri da sindaco

- "Il sindaco di Roma, che dopo anni di mandato non sa riconoscere l'anfiteatro di Nimes dal Colosseo e su cui riesce a posizionare finanche una cupola, non ha alcuna credibilità". È quanto dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. "Raggi può inaugurare quello che vuole - aggiunge - da uno spartitraffico a un lampione, per lei parlano i 5 anni di devastazione che ha lasciato, partendo dai conti economici della città, oggi seriamente esposta a danno erariale per la vicenda depositi Atac, fino alla situazione disastrosa delle municipalizzate. La Raggi taccia, difendere l'indifendibile è un'impresa che non le riesce. Una delle tante".(Com)