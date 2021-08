Cultura: a Cinisello Balsamo (Mi) il 25 e il 26 settembre torna la Fiera dell'editoria indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna "Una Ghirlanda di Libri, Fiera dell'Editoria Indipendente di Cinisello Balsamo e del Nord Milano". La seconda edizione è in programma per il 25 e 26 settembre, nella Villa Casati Stampa di Soncino a Cinisello Balsamo con una serie di iniziative distribuite anche in altre location della città. Le amministrazioni locali hanno confermato il proprio supporto all'evento, mentre la Regione Lombardia ha dato il suo patrocinio per l'edizione di quest'anno. "Una Ghirlanda di Libri" è un evento per celebrare il valore della cultura. La nuova edizione, organizzata dall'associazione LeGhirlande, promette di replicare il successo del primo anno con ancora maggiore enfasi e un programma fitto di iniziative: incontri con l'autore, focus tematici, concorsi fotografici e letterari, conferenze verticali, book crossing, workshop di scrittura creativa, ospiti prestigiosi e presenza di editori specializzati. Tra gli ospiti presenti La criminologa Roberta Bruzzone, i giornalisti Gaetano Savatteri di Mediaset, Beppe Severgnini e Daniele Dallera Corsera, lo scrittore Andrea Vitali, Aldo Colonnello per l'omaggio ad Alda Merini, Maurizio De Giovanni autore de Il Commissario Ricciardi, Laura Campanello e tanti altri.(Com)