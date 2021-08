© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Aula del Senato con 175 sì, 8 no ed un astenuto al decreto recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il proveddimento passa, ora, all'esame della Camera. (Rin)