Scuola: Bianchi, ulteriori 200 milioni di euro a Enti locali per edilizia leggera

- Duecento milioni a favore degli enti locali per interventi di edilizia leggera nelle scuole in vista della riapertura di settembre. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo nel corso della Conferenza unificata. Si tratta di risorse del dicastero dell'Istruzione - ha spiegato il ministro - che si aggiungono ai 70 milioni previsti dal decreto Sostegni bis per affitti e noleggi di spazi. (Rin)