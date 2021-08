Covid: verso certificato verde obbligatorio per personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il certificato verde sarà obbligatorio da settembre per insegnanti e personale scolastico, ma non per gli studenti. Su quest'ultimo punto una valutazione sarebbe, però, in corso per la fascia d'età che va dai 16 ai 18 anni. E' questo l'orientamento emerso al termine della cabina di regia odierna, a palazzo Chigi, sul decreto con le nuove misure appunto sul certificato verde. Il Consiglio dei ministri, previsto alle 16, dovrebbe svolgersi alle 16.30. (Rin)