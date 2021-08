Romania: Covid, governo proroga lo stato di emergenza di 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha approvato l'estensione dello stato di emergenza sull'intero territorio rumeno di altri 30 giorni. Lo ha annunciato il primo ministro Florin Citu in una conferenza stampa. "Abbiamo approvato l'estensione dello stato di emergenza e nulla cambierà al momento, le cose rimarranno come sono state presentate finora", ha detto Citu. Secondo il premier, non ci sono modifiche alle misure imposte: resta, infatti, l'obbligo di indossare una maschera protettiva negli spazi pubblici, mercati, fiere, fermate degli autobus, centri commerciali, trasporti pubblici e al lavoro o in altre aree potenzialmente congestionate. Tutta la Romania è attualmente nella "zona verde", con un'incidenza inferiore all'1,5 per mille abitanti in tutte le contee. (Rob)