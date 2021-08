Imprese: Banca Carige, al 30 giugno perdita dimezzata a 49,9 milioni, Ebitda a 13 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Carige ha chiuso il primo semestre dell’anno con una perdita netta pari a 49,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 97,8 del periodo febbraio/giugno dell’esercizio 2020. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il margine operativo lordo (Ebitda) è positivo per 13 milioni di euro (di cui 11,2 nel solo secondo trimestre) e “conferma il trend di progressivo recupero della marginalità evidenziato nella seconda metà del 2020 e nel primo trimestre 2021”. Al dato, prosegue la nota, hanno contribuito proventi operativi per 203,5 milioni di euro (oltre la metà nel solo secondo trimestre) e oneri operativi per 190,4 milioni. Positivo anche il margine di interesse, attestatosi a 74,7 milioni, mentre le commissioni nette si sono attestate a 112,6 milioni. Il contributo della gestione finanziaria corrente nei sei mesi, si legge ancora nella nota, è stato pari a 15,5 milioni di cui 12 di dividendi quasi interamente riferiti alla partecipazione in Banca d’Italia (attualmente pari al 3,07 per cento). (Com)