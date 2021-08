Milano: De Corato, ci volevano Meloni e Bernardo per vedere piaszza duca d'Aosta pulita come oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci volevano Giorgia Meloni e il candidato Sindaco Luca Bernardo per compiere il miracolo di Polizia e pulizia di Piazza Duca D'Aosta: nemmeno uno spacciatore, nessun accampamento, un evento straordinario mai visto negli ultimi 10 anni in cui la sinistra governa Milano. Oggi la Stazione Centrale era pulita e linda come se fosse stata appena inaugurata". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato commentando la visita odierna di Giorgia Meloni a Milano in occasione della presentazione del candidato sindaco del centrodestra, alle prossime elezioni amministrative, Luca Bernardo. “La nostra priorità nelle zone limitrofe alla Stazione Centrale – aggiunge De Corato - sarà quella di renderle finalmente vivibili ai milanesi e a tutti i turisti che arrivano nella nostra città". 2È del tutto evidente che tra le prime cose che andranno fatte una volta riconquistata Milano sarà l’allontanamento coatto di tutti i balordi ormai residenti nella piazza antistante la stazione”, conclude De Corato. (Com)