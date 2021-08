Roma: assessora Patrimonio, Punti verdi qualità, approvato accordo transattivo con Banca Credito Cooperativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Punti verde qualità: in Giunta abbiamo dato parere favorevole alla delibera, da sottoporre al voto dell'aula, che approva l'accordo transattivo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Con questo accordo transattivo si chiudono i contenziosi in essere con la BCCR e si definiscono nuovi rapporti finanziari tra questa e Roma Capitale, superando le criticità sorte nell'esecuzione delle convenzioni con la Banca, stipulate per favorire l'accesso al credito da parte dei concessionari dei Punti verde qualità, centri verdi attrezzati sorti su aree di proprietà comunale". Lo scrive, su Facebook, l'assessora al Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli. "La revoca dei mutui da parte delle banche - prosegue - ha avuto conseguenze importanti su questa vicenda. Sono state poi revocate anche alcune concessioni, lasciando gli ex Punti verde qualità abbandonati o non terminati. Con questo accordo transattivo Roma Capitale non sarà più garante degli ex concessionari dichiarati decaduti e i cui mutui sono stati risolti per le morosità accumulate, mentre per i concessionari ancora attivi l'eventuale impegno finanziario dell'amministrazione sarà notevolmente ridotto. L'operazione consentirà anche di sbloccare e rendere finalmente disponibili risorse finanziarie che potranno essere utilizzate anche per la valorizzazione delle opere e degli impianti interessati. Un passo fondamentale nella vicenda dei Punti Verde Qualità, per cui voglio ricordare anche le procedure pubbliche avviate dal Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative per gli ex Punti verde Spinaceto 2, Parco della Madonnetta e Parco Feronia con cui abbiamo dato voce alle istanze e alle proposte del territorio, con l'obiettivo di restituire ai romani luoghi abbandonati, oggi simbolo dello sperpero del passato. Un percorso di rilancio che continua, tanto che per il Parco della Madonnetta ad Acilia gli uffici sono in fase di chiusura della Conferenza dei Servizi per il via libera alla gara per la nuova concessione".(Com)