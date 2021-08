Imprese: Banca Carige, non confermati i target per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Carige non conferma il target per il 2021. Nella nota diffusa dopo la pubblicazione dei risultati consolidati del primo semestre, chiuso con una perdita netta di 49,9 milioni di euro, la banca “stima che l’uscita dallo scenario pandemico a partire dal 2022, insieme alle azioni già pianificate e l’avvio di eventuali nuove misure a sostegno del piano, siano in grado di far recuperare l’eventuale quota parte dei margini reddituali 2021 previsti e non conseguiti, a partire dal prossimo esercizio”. Ciò, prosegue la nota, consentirà agli amministratori di confermare le linee strategiche e i target 2022 e 2023 (tra cui l’attesa che il risultato consolidato lordo a fine 2022 torni ad essere positivo). (Com)