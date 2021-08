Lazio: Mattia (Pd), ok a emendamento per pari diritto accesso a internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un emendamento al collegato di bilancio l'impegno della Regione Lazio per promuovere l'effettività del diritto di accesso a internet e la tutela dei diritti fondamentali sulla rete. "Il diritto di accesso alla rete è una condizione essenziale all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quelli al lavoro e all'istruzione, e quindi per la piena partecipazione alla vita politica e sociale oltre che amministrativa. Con l'emendamento approvato nel Collegato di bilancio regionale, il Lazio scommette sulla cittadinanza digitale e la tutela, non solo del diritto all'accesso a internet, ma nell'esercizio dei diritti fondamentali nella dimensione della rete. Un tema all'ordine del giorno anche nella cronaca che ha visto in questi giorni la Regione subire un pesante attacco informatico e la cyber security è arrivata al centro del dibattito". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente IX Commissione lavoro consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)