Lazio: Mattia (Pd), ok a emendamento per pari diritto accesso a internet (2)

- "La norma prevede - aggiunge Mattia - che le politiche regionali siano trasversalmente orientate al superamento di ogni forma di divario digitale, in particolare quelle condizioni che si legano alla dimensione del genere, delle condizioni economiche o di vulnerabilità e/o disabilità. Secondo il rapporto 'Il valore della connettività nell'Italia del dopo Covid-19' realizzato dal Censis il 91,5 per cento degli italiani tiene contatti online con familiari, amici e conoscenti, il 78,9% usa Internet per questioni legate alla salute, l'86,9 per cento degli occupati usa il web per lavoro e l'83,6 per cento degli studenti per le attività didattiche. La nostra vita è sempre più online e le sfide del futuro richiedono un investimento urgente del superamento di ogni divario digitale e con questa norma intendiamo promuovere non solo la conoscenza della rete, ma un suo uso consapevole. E' importante - conclude - avere gli strumenti di tutela nei confronti dei rischi che possono derivare e anche per questo è fondamentale il richiamo della norma al diritto all'oblio". (Com)