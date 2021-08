Energia: Spagna, fondo australiano Ifm accetta condizioni per acquisto 22,69 per cento di Naturgy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo di investimento australiano Ifm ha accettato le otto condizioni imposte dal governo per autorizzare l'offerta pubblica di acquisto (Opa) del 22,69 per cento del capitale di Naturgy. Ifm ha spiegato che l'autorizzazione concessa è “il risultato di un dialogo istituzionale molto costruttivo” e le condizioni “sono allineate con i piani per il suo investimento in Naturgy, compreso il sostegno allo sviluppo di un piano industriale per la società che contribuisca a rendere Naturgy uno degli attori principali nella transizione energetica”. L'amministratore delegato di Ifm, David Neal, si è detto soddisfatto della decisione dell'esecutivo: "Accogliamo con favore la decisione del governo spagnolo e speriamo di continuare a lavorare a stretto contatto con la Commissione del mercato nazionale dei valori mobiliari (Cnmv) per l'autorizzazione finale dell'offerta". "Si tratta di una notizia positiva per Naturgy, i suoi azionisti, il futuro del mercato energetico spagnolo e per i milioni di lavoratori che investono attraverso l'azienda", ha aggiunto Neal. Il fondo australiano, in una nota, fa sapere di ritenere che il prezzo dell'offerta (22,07 euro per azione) rappresenti una value proposition molto interessante per gli azionisti di Naturgy, soprattutto considerando che l'evoluzione del prezzo delle azioni di altre società competitive del settore era negativo al momento dell'annuncio dell'offerta presentata lo scorso gennaio. (Spm)