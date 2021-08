Imprese: Banca Carige, ipotesi “stand-alone” necessita di rafforzamento patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Banca Carige uno scenario “stand-alone” oltre il 2021 renderebbe necessario procedere a un’operazione di rafforzamento patrimoniale, e confermerebbe le incertezze circa i tempi di recupero delle attività fiscali. È quanto si legge nella nota diffusa dalla banca in occasione dei risultati consolidati del primo semestre 2021. Gli amministratori, si legge nel documento, ritengono che nonostante le “significative incertezze e i rischi il Gruppo abbia la ragionevole aspettativa di continuare la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile, rispettando nei prossimi 12 mesi i requisiti prudenziali minimi in materia di fondi propri e di liquidità richiesti in ambito Srep”. (Com)