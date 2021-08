Whirlpool: Vaccaro (M5s), da Stato valanga di soldi, atteggiamento azienda insopportabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - spiega Vaccaro - ci sarà un altro passaggio cruciale per il futuro dello stabilimento campano: la viceministra Todde sta facendo un lavoro encomiabile per cercare di trovare le soluzioni più adeguate per scongiurare un filotto di licenziamenti. L’atteggiamento dei vertici aziendali però finora è stato empio e di chiusura totale. E appare ancora più insopportabile oggi, leggendo quei dati. Non permetteremo che si passi sopra alla dignità dei lavoratori e dello Stato italiano così. Certe scelte legate solo al profitto vanno arginate: anche in Parlamento lavoreremo per addrizzare questa china pericolosissima”, conclude il senatore del M5s. (Com)