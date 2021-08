Terremoto: Giacomoni (FI), da ministro Brunetta sostegno a territori colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la Conferenza unificata ha approvato il Dpcm, predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica, che stabilizza tutto il personale al servizio degli Enti locali e delle strutture emergenziali dei vari terremoti che hanno colpito l'Italia a partire dal 2001". Lo afferma in una nota Sestino Giacomoni, di Forza Italia, responsabile dei coordinatori regionali del partito azzurro e presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. "Un altro importante provvedimento per il Paese targato Forza Italia - prosegue il parlamentare - che garantisce reale sostegno a territori e cittadini colpiti da avvenimenti sismici, in particolare quelli del Centro Italia. La stabilizzazione del personale e delle strutture emergenziali potenzierà il lavoro a supporto di questi territori e renderà più efficiente l'amministrazione di tutte le aree terremotate. Grazie al ministro Brunetta trova esito positivo un tema su cui Forza Italia si batte da anni e che coinvolge la vita, il presente ed il futuro di migliaia di cittadini italiani". (Com)