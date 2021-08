Roma 2021: De Priamo (Fd'I), alla fine tutti copiano Michetti e il centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno accusando Enrico Michetti di parlare solo della storia di Roma antica, ma poi tutti i candidati a sindaco copiano le sue idee e i suoi progetti. Calenda ha infatti proposto, per lo smaltimento rifiuti, la quarta linea a San Vittore proprio come Michetti; la Raggi, dopo il fallimento del progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, ha scopiazzato di sana pianta l’idea del nostro candidato di realizzare il nuovo impianto all’Ostiense". Così in una nota Andrea De Priamo, capogruppo Fd'I in Assemblea capitolina. "Questa mattina, infine, Gualtieri si è messo sulla stessa posizione di Michetti, pronunciatosi ieri al Tg4, riguardo il voto che spetta solo ai cittadini e criticando i voti in pagella - tutti 10 e 9 - che si è dato il Comune di Roma sulla gestione delle emergenze della Capitale. Insomma - conclude - tutti attaccano, ma alla fine tutti copiano Michetti e il centrodestra". (Com)