Misano Adriatico (Rn): scoperto a rubare monopattino elettrico, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri, aMisano Adriatico (Rn), i Militari della locale Stazione Carabinieri, al termine degli accertamenti di rito, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 19 enne Tunisino, senza fissa dimora. Nella Circostanza, i Carabinieri durante un mirato servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio, transitando in quella via Litoranea Nord, hanno notato l’indagato che, dopo aver forzato il lucchetto, si è appropriato di un monopattino elettrico parcheggiato lungo il viale, dandosi immediatamente alla fuga. I militari dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo, recuperando il mezzo che veniva restituito al proprietario. (Ren)