Roma: assessora Infrastrutture, prosegue nostro lavoro riqualificazione area stazione Tiburtina

- "Va avanti il nostro lavoro per riqualificare tutta l’area della Stazione Tiburtina. Come potete vedere nelle foto Ama sta rimuovendo i rifiuti in una delle rampe del piazzale Est, vicino all’ingresso della stazione. È un altro atto concreto per restituire decoro e sicurezza a tutta l’area dopo la demolizione della Tangenziale in prossimità dell’altro ingresso della stazione e dopo le importanti operazioni di riqualificazione delle aree verdi, l’installazione di postazioni per car e bike sharing e il potenziamento di tutta l’illuminazione esterna a piazzale Spadolini". Lo scrive su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. (Rer)