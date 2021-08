Migranti: Bernini (FI), bene impegno governo, ora risposte Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "lo sgombero dell'ex dogana di Claviere, potenziale base per favorire l’immigrazione clandestina, è un importante segnale di ripristino della legalità. Prendiamo atto con soddisfazione che il controllo dei traffici migratori è sempre più una priorità per il governo - continua la parlamentare in una nota -, come dimostrano la missione in Libia della ministra Lamorgese e le forti pressioni sull’Ue per un summit d’emergenza in agosto. Ma le risposte devono arrivare subito, a partire dalla redistribuzione dei 553 migranti a bordo della Ocean Viking in attesa di un porto sicuro: l’Italia non può farsene interamente carico". (Com)