Romania: ministro Energia, non abbiamo problemi con le scorte di carburante

- In Romania non ci sono problemi con le scorte di carburante. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, dopo la riunione di lavoro avuta con i rappresentanti di Rompetrol. OMV Petrom ha aumentato la produzione di gasolio e triplicato la produzione di cherosene per coprire il deficit di mercato dopo la chiusura della raffineria Petromidia. La raffineria Petromidia, la più grande della Romania, è chiusa da quasi un mese, a seguito di un'esplosione. "Non ci sono problemi con le scorte di carburante, è una delle conclusioni dell'incontro di lavoro che ho avuto oggi con Rompetrol", a cui ha partecipato anche l'amministratore delegato di KMG International, Beimbet Shayakhmetov, secondo quanto ha scritto il ministro dell'Energia sulla sua pagina Facebook. Popescu ha sottolineato di aver avuto un ottimo dialogo per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti energetici kazako-rumeno. "Il progetto del nuovo impianto di cogenerazione di Petromidia è puntuale e sarà completato nell'agosto 2023. E per quanto riguarda il resto dei progetti, avremo ulteriori discussioni sugli investimenti da integrare nel piano nazionale di decarbonizzazione", ha scritto Popescu. Il 2 luglio a Petromidia si è verificata un'esplosione seguita da un incendio e da allora la raffineria, la più grande del Paese, è stata chiusa. (Rob)