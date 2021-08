Imprese: Germania, Bayer stima fatturato da 44 miliardi per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa del settore farmaceutico e la crescente domanda di sementi e prodotti per la protezione delle colture rilanciano i risultati della società farmaceutica tedesca Bayer. Il gruppo con sede a Leverkusen stima un fatturato di circa 44 miliardi di euro nel 2021, un dato leggermente in crescita visto che sinora era stato previsto un fatturato annuo di 42-43 miliardi di euro. Nel secondo trimestre Bayer ha realizzato un utile operativo di quasi 2,6 miliardi di euro, circa l'11 per cento in meno rispetto a un anno fa. Ciò è dovuto, tra l'altro, ai maggiori costi di produzione nel settore agricolo. Il risultato è stato una perdita di ben 2,3 miliardi di euro tra aprile e fine giugno a causa dei rinnovati accantonamenti per eventuali oneri nel contenzioso legale sui presunti rischi di cancro dei diserbanti contenenti glifosato. (Geb)