Viabilità: Anas, a luglio indice mobilità rilevata registra aumento del 10 per cento

- Continua l'incremento del traffico sull'intera rete Anas, grazie agli spostamenti per le vacanze estive soprattutto verso il Mezzogiorno. Stando al relativo comunicato stampa, l'indice di mobilità rilevata registra a luglio 2021 un aumento del 10 per cento rispetto al mese precedente, e di sette punti rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo i dati forniti dall’osservatorio del traffico di Anas, le migliori performance rispetto a giugno sono state registrate sulle reti stradali del Sud (14,5 per cento) e Sicilia (14). Venerdì 23 luglio è stato il giorno di maggior traffico veicolare, mentre il 29 ha segnato la punta del traffico pesante. Le arterie più trafficate per macroarea sono risultate: a Nord la Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga, che ha rilevato il 5 luglio il passaggio di 97 mila veicoli a Carate Brianza; al Centro il Grande Raccordo Anulare con oltre 135 mila transiti il 23 luglio; al Sud, l'autostrada del Mediterraneo A2 con 116 mila passaggi a Salerno il 31 luglio. Per quanto riguarda il comparto dei veicoli pesanti, anche in relazione ai blocchi previsti nei weekend di mobilità estiva, si rileva una crescita più contenuta sia rispetto al mese precedente (due per cento), che nei confronti di luglio 2020, con una punta in Sicilia. (Com)