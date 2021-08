Dl Grandi Navi: Quarto (M5s), salvare Venezia è atto d'amore che dobbiamo a umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere un quadro completo sui resti archeologici presenti in laguna, oltre che costituire un progresso culturale, ci consente una più attenta pianificazione delle opere idrauliche, che salvaguardi i beni culturali. Per ciò che concerne gli aspetti geologici della laguna, in essa sono state effettuate nel tempo svariate indagini, ma non esiste uno studio complessivo ed esaustivo". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento cinque stelle e membro della commissione Ambiente, Ruggiero Quarto, nel suo intervento in Aula al decreto legge per la salvaguardia di Venezia e sulle misure a tutela del lavoro. Il senatore, durante il suo intervento, ha riportato alcune osservazioni al dispositivo, sottolineando che "la laguna ricade nei tre fogli geologici d’Italia al 50.000 del progetto CARG: Mestre, Venezia e Chioggia. Ma il foglio Mestre, laddove ricadono gli approdi previsti dal DL, non è rilevato. Data l’esistenza di molti dati geologici, la disponibilità della regione Veneto e il supporto del Servizio Geologico d’Italia, grazie alla riattivazione dei finanziamenti al progetto Carg delle ultime due leggi di Bilancio, i lavori per il foglio Mestre potranno iniziare il 2022. Completare ed aggiornare il progetto Carg rende più semplice, veloce ed affidabile la pianificazione territoriale e i relativi interventi strategici. Ma senza ulteriori finanziamenti, il progetto Carg rischia di bloccarsi". (segue) (Com)