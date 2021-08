Attacco hacker: a Civitavecchia sospese le agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio "Agevolazioni tariffarie del Trasporto pubblico locale" nel comune di Civitavecchia è stato momentaneamente sospeso. "Questo a seguito dell'attacco informatico ai server della Regione Lazio, avvenuto nelle giornate di sabato 31 luglio e di domenica 1 agosto: tutti i servizi on line, server, siti, indirizzi di posta elettronica legati alla Regione Lazio sono stati bloccati al fine di limitare i danni e risolvere le problematiche annesse all'attacco informatico. Per la riattivazione dei servizi potrebbero essere necessarie dalle due alle tre settimane", si legge nella nota. (Com)