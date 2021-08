Mps: Fassina (Leu), senza proroga della scadenza sarà una svendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ho dubbi sull'impegno del Ministro Franco e dei vertici del dipartimento del Tesoro per evitare che Mps sia una "svendita di Stato", ma non è necessario essere esperti di teoria dei giochi per riconoscere che, nonostante le buone intenzioni, dovrai inevitabilmente svendere quando ammetti di avere un solo possibile acquirente e, al contempo, una deadline inamovibile entro la quale cedere il tuo asset. Lo ha detto il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina, in un’intervista a “Cnbc”. “La scadenza fissata nel 2017 dalla Commissione europea è anacronistica e astratta dallo scenario Covid: va spostata al fine di continuare a irrobustire la banca e arrivare a negoziare una soluzione in un rapporto di forza meno squilibrato”, ha deto, aggiungendo che alle attuali condizioni gli obiettivi di salvaguardia dell'occupazione, del marchio e dell'unitarietà delle attività aziendali saranno “irraggiungibili”. “Ma la responsabilità non sarà del Mef: la responsabilità è del Parlamento e, in particolare, dei partiti di maggioranza che non danno indicazioni vincolanti al governo Draghi per negoziare la proroga della data per la cessione della partecipazione”, ha concluso. (Rin)