Rifiuti: Lega Lazio, Zingaretti butta fondi Colleferro e autorizza discarica Roccasecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti butta fondi a Colleferro e autorizza discarica a Roccasecca senza confronto. Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo regionale della Lega, Orlando Angelo Tripodi, e il consigliere del Carroccio, Pasquale Ciacciarelli. "La giunta Zingaretti batte la ritirata e peggiora l'emergenza rifiuti: il compound di Colleferro, l'unico impianto previsto nel piano regionale, era aria fritta e non si farà, mentre il gestore della discarica sarà scelto dal Comune di Colleferro, che incasserà quattro milioni di euro nel biennio 2021-2022 per gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale - aggiungono gli esponenti della Lega -. Questo è il blitz del vicepresidente Daniele Leodori a suon di emendamenti durante la discussione del Collegato, invece di aprire un vero confronto con i territori e il Consiglio regionale anche alla luce della revisione richiesta dal Mite sulle politiche dei rifiuti della Regione Lazio. Che fine hanno fatto i 12.600.000,00 di euro liquidati il 28 dicembre 2016 dalla giunta Zingaretti a Lazio Ambiente, di questi 5.300.000,00 euro per il ramo discarica e 7.000.000,00 euro per gli ammodernamenti dei termovalorizzatori. Inoltre - continuano i consiglieri della Lega - grazie ad un emendamento della giunta di Zingaretti si stabilisce la chiusura della discarica di Roccasecca, in provincia di Frosinone, a decorrere dall'esaurimento della capienza del V bacino dell'impianto. Il passaggio nella commissione competente e il piano da approvare entro sessanta giorni saranno una semplice formalità", concludono Tripodi e Ciacciarelli. (Com)