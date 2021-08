Donbass: presidente ucraino Zelensky, la regione non sarà mai della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Donbass non sarà mai un territorio della Federazione Russa: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'emittente "Dom Tv" che sarà diffusa integralmente questa sera. Secondo Zelensky, nonostante il Donbass si trovi sotto occupazione, "in ogni caso, il popolo e la storia sfrutteranno il momento e il muro crollerà". Il presidente ucraino ha aggiunto che, senza il sostegno di Kiev, non ci sarà mai civiltà nei territori "temporaneamente occupati". "L'Ucraina crescerà e costruirà tutto. Il Donbass in questa forma, ovvero sotto occupazione, non crescerà", ha dichiarato Zelensky evidenziando per questo di non essere contento nel vedere le forze occupanti nella regione della parte orientale del Paese.(Res)