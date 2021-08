Incendi: Laforgia (Leu), ministro Cingolani ha ragione, colpa nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, segnala che "il ministro Cingolani ha ragione a dire che la responsabilità degli incendi che stanno devastando interi territori nel Paese è tutta nostra. Ci sono le responsabilità della politica - continua il parlamentare in una nota -, che ha scelto di non investire in prevenzione e infrastrutture adeguate, favorendo l'abbandono e l'incuria delle aree boschive. Ci sono le responsabilità di chi sta dietro a questi atti criminali. Con davanti agli occhi la tragedia degli incendi è stato un errore ancora più grave non aver previsto nell'ambito della riforma della giustizia l'esclusione dell'improcedibilità per gli eco-reati". (Com)