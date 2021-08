Speciale difesa: Libano, colpi d'artiglieria delle forze israeliane dopo lancio razzi dal sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato con l’artiglieria il sud del Libano, dopo il lancio di tre razzi dal Paese dei cedri verso il territorio israeliano. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce per i media in arabo delle Idf, Avichai Adraee, spiegando che uno dei razzi lanciati è caduto in Israele e gli altri due in Libano. Secondo l’emittente televisiva legata al movimento sciita libanese Hezbollah “Al Manar”, l’artiglieria delle Idf ha colpito la città di Khiam. Da parte sua, l’emittente israeliana “Channel 12” ha annunciato che Israele ha fatto sapere alle autorità libanesi, tramite la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sul del Libano (Unifil), che potrebbe intensificare la risposta se non dovesse tornare la calma a ridosso della linea di demarcazione. Il lancio di razzi dal Libano ha fatto attivare introno a mezzogiorno le sirene a Kiryat Shmona, Kfar Giladi e Tel Hai. (Res)