Speciale difesa: forze Kabul uccidono "governatore ombra" talebani per la provincia di Bamyan

- Le Forze armate afgane hanno annunciato l’uccisione in un raid aereo del governatore ombra talebano della provincia di Bamyan, nell’Afghanistan centrale, e di altri militanti islamisti in un attacco aereo. Secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì dal ministero della Difesa afgano, altri 18 talebani sono rimasti feriti nell’attacco. Nella nota, il ministero della Difesa afgano ha riferito che nelle ultime 24 ore, le Forze armate hanno ucciso 247 miliziani talebani in operazioni condotte in varie parti del Paese. Negli ultimi giorni i talebani hanno compiuto attacchi diffusi nei capoluoghi di provincia di Herat, Kandahar, Helmand e Takhar. Intanto, l’esercito afgano ha avviato un contrattacco per respingere i talebani dalla città meridionale di Lashkargah e ha chiesto alla popolazione di abbandonare le proprie abitazioni. Secondo quanto riferiscono i media afgani, la controffensiva avviene dopo l’attentato suicida che nei quartieri di Shirpoor a Kabul ha colpito la residenza del ministro della Difesa, Bismillah Khan Mohammadi. Nell’attacco sono morte otto persone, tra cui una donna, mentre altre 20 sono rimaste ferite. In base a una prima ricostruzione, un'autobomba guidata da un attentatore suicida sarebbe esplosa davanti alla casa di un deputato, situata proprio accanto a quella del ministro della Difesa, rimasto illeso. Diversi assalitori sono poi riusciti a entrare nell'abitazione del deputato afgano. Le forze di sicurezza hanno impiegato diverse ore per far bloccare gli aggressori che sono rimasti tutti uccisi: uno nell’esplosione del veicolo e altri tre nello scontro a fuoco. L'attacco non è stato rivendicato, ma gli Stati Uniti accusano i talebani. (Res)