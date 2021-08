Speciale difesa: Taiwan, esercitazioni a fuoco vivo nel Mar Cinese Meridionale a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan terrà esercitazioni a fuoco vivo con missili anti-carro Kestrel vicino all'isola contesa di Dongsha, nel Mar Cinese Meridionale, il mese prossimo. Lo riferisce l'Amministrazione della guardia costiera (Cga) dell'isola, precisando che le manovre previste per il 5 e il 12 settembre utilizzeranno missili forniti dall'Istituto nazionale di tecnologia Chung-Shan (Ncsist). Le esercitazioni includeranno il lancio di missili sopra Dongsha, secondo una dichiarazione della guardia costiera. Taiwan ha definito le imminenti manovre "regolari esercitazioni annuali". Taipei, tuttavia, è sotto una crescente pressione: di recente, infatti, la Cina ha inviato aerei militari nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan quasi quotidianamente. La maggior parte delle incursioni ha avuto luogo a sud-ovest dell'isola di Taiwan, in direzione di Dongsha. L'isola in questione è rivendicata da diversi Paesi, tra cui la Cina, ma è controllata da Taiwan come parte del distretto di Kaohsiung City di Qijin a più di 400 chilometri di distanza. (Cip)