Speciale difesa: turca Baykar in trattative con dieci Paesi per vendita droni Bayraktar Tb2

- La compagnia turca di difesa Baykar è in trattative con almeno dieci Paesi per la vendita all’estero di droni Bayraktar Tb2. Lo ha annunciato il responsabile tecnologico della compagnia, Selcuk Bayraktar, durante il Summit per l’aviazione e lo spazio organizzato dall’Università tecnica di Gebze, in Turchia. Il dirigente non ha precisato quali siano i dieci Paesi in questione. Il quotidiano “Daily Sabah”, che riporta la notizia, sottolinea che la Polonia ha già siglato un contratto per l’acquisto dei Bayraktar, che dovrebbero essere consegnati nel 2022, mentre anche la Lettonia ha suggerito che potrebbe diventare il secondo Paese della Nato e dell’Unione europea ad acquisire i velivoli senza pilota turchi. Anche l’Albania è ufficialmente interessata a siglare un accordo per i droni Bayraktar, dopo che lo scorso giugno il parlamento ha stanziato una somma di circa 8 milioni di euro per la fornitura. Il drone Bayraktar può superare gli 8.230 metri di altitudine, volando per più di 24 ore consecutive, giorno e notte, e può portare carichi fino a 150 chilogrammi. Consegnato per la prima volta alle forze armate turche nel 2014, esso è attualmente utilizzato in Turchia dalla Gendarmeria, dalla Direzione generale delle forze di sicurezza e dall’Intelligence nazionale (Mit), mentre all’estero è stato incorporato negli arsenali di Azerbaigian, Ucraina e Qatar. (Tua)