Speciale difesa: India dispiega navi nel Sud-est asiatico, Mar Cinese Meridionale e Pacifico occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha adottato una serie di misure per rafforzare la sicurezza costiera e marittima, mediante i pattugliamenti, la sorveglianza elettronica, la creazione di un centro operativo congiunto, l’elaborazione di procedure standard e lo svolgimento di esercitazioni periodiche. Lo ha riferito alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, il sottosegretario alla Difesa, Ajay Bhatt, rispondendo a un’interrogazione parlamentare sulla “minaccia cinese alla regione costiera”, come si legge in un comunicato del ministero. La nota precisa che le relazioni dell’India con i suoi vicini sono indipendenti e non legate alle relazioni di tali Paesi con Paesi terzi e ricorda che il vicinato è prioritario nella politica estera di Nuova Delhi. Lo stesso dicastero ha annunciato che nell’ambito della politica “Act East” da agosto e per due mesi una task force della flotta orientale della Marina militare sarà dispiegata nel Sud-est asiatico, nel Mar Cinese Meridionale e nel Pacifico occidentale. Il dispiegamento è volto a rafforzare i legami con i Paesi dell’Indo Pacifico e vedrà impegnati il cacciatorpediniere Ranvijay, la fregata Shivalik e le corvette Kadmatt e Kora. Le navi parteciperanno a esercitazioni bilaterali con le Marine del Vietnam, delle Filippine, di Singapore, dell’Indonesia e dell’Australia e all’esercitazione multilaterale Malabar col Giappone, l’Australia e gli Stati Uniti. (Inn)