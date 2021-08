Covid: Mura (Pd), proroga al 31 dicembre lavoro agile per fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i nostri emendamenti abbiamo dato attenzione ai lavoratori fragili ancora penalizzati dagli effetti della pandemia e affermato un principio di equità. Proroghiamo al 31 dicembre il lavoro agile per i dipendenti del pubblico e del privato con particolari patologie e analogamente mettiamo in norma anche la proroga dell'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza per chi non può utilizzare la modalità di smart working. Con un altro emendamento stabiliamo che si prevedano tamponi gratuiti per chi partecipa a concorsi pubblici". Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro Romina Mura, prima firmataria assieme ai componenti del gruppo Pd in XI commissione Antonio Viscomi, Marco Lacarra, Carla Cantone, Chiara Gribaudo, Stefano Lepri, di specifici emendamenti entrati nel testo del decreto legge Green pass. (Com)