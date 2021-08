Imprese: Maire Tecnimont, da Kazanorgsintez in Russia contratto da 130 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia che le sue controllate Tecnimont Planung and Industrieanlagenbau e Mt Russia Llc si sono aggiudicate un contratto “engineering and procurement” da Kazanorgsintez Pjsc (Kos) per la realizzazione di un impianto di polietilene a bassa densità/etilene vinil acetato, all’interno del complesso della società a Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan. Stando al relativo comunicato stampa, la cerimonia di firma del contratto si è tenuta presso la sede milanese del Gruppo Maire Tecnimont alla presenza del direttore generale di Kos, Farid Minigulov, e dell’amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, insieme ad altri rappresentanti delle due società. Il valore complessivo del contratto è di circa 130 milioni di euro: l’accordo è su base “lump sum” per i servizi di ingegneria e procurement, mentre la fornitura di equipment e materiali è su base rimborsabile. Lo scopo del lavoro prevede la realizzazione di un nuovo impianto Ldpe/Eva con una capacità di centomila tonnellate annue. (segue) (Com)