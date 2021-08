Imprese: Maire Tecnimont, da Kazanorgsintez in Russia contratto da 130 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, prosegue la nota, è mirato all’aumento della capacità produttiva di poliolefine e il suo completamento è previsto entro 40 mesi circa dalla data di firma del contratto. La parte di scope of work nella Federazione Russa sarà eseguita da Mt Russia nel suo centro di ingegneria di Mosca, dove il Gruppo può contare su più di 200 specialisti attualmente coinvolti nella realizzazione di diversi progetti nella Federazione Russa. “Siamo entusiasti di mettere al servizio di Kos il nostro know-how tecnologico e le nostre capacità di ingegneria e costruzione per supportare lo sviluppo industriale del Tatarstan con le più avanzate tecnologie in grado di garantire i massimi standard ambientali: con questo contratto consolidiamo ulteriormente il nostro già solido track record nella Federazione Russa grazie alla nostra leadership nelle poliolefine e alle sinergie all’interno del Gruppo”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont. (Com)