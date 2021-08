Sanità: depositata nel tribunale di Milano class action contro mascherine U-Mask

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova tappa dell'azione avviata dall'associazione Codici per tutelare i consumatori che hanno acquistato le mascherine U-Mask. Nei giorni scorsi, presso il tribunale di Milano, è stata depositata la class action. "Abbiamo avviato questa iniziativa – spiega in una nota Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – perché riteniamo che i consumatori debbano essere rimborsati e risarciti per l'acquisto di un prodotto che si è rivelato non all'altezza delle caratteristiche tecniche pubblicizzate". Il ministero della Salute è infatti intervenuto due volte, vietando la vendita e imponendo il ritiro dal commercio delle mascherine. "Parliamo di mascherine nate per proteggere dal Covid19 e che invece, secondo il ministero, presentano potenziali rilevanti rischi per la salute. Chi ha acquistato questi prodotti lo ha fatto per tutelare la propria salute, non per metterla a rischio ed alla luce degli interventi del ministero e dei Carabinieri del Nas ci sembra doveroso da parte della società rimborsare e risarcire i clienti". "Di queste mascherine si è parlato molto anche perché sono indossate da personaggi famosi – afferma Davide Zanon, segretario di Codici Lombardia – e questo fatto ne ha aumentato la visibilità. Abbiamo inviato una diffida inibitoria alla società, abbiamo portato la questione all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ora c'è questo nuovo passaggio in tribunale. Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di consumatori infuriati ed anche preoccupati per i rischi a cui sono stati esposti indossando questi prodotti". "Andremo fino in fondo affinché venga fatta chiarezza e giustizia. È doveroso, visto che di mezzo c'è la salute" conclude. (Com)