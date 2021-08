Francia: proseguono con successo i test sul vaccino di Valneva contro virus chikungunya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della fase finale dei test sul vaccino contro la chikungunya sviluppato dalla società francese Valneva mostrano, nel 98 per cento dei partecipanti, un livello elevato di anticorpi sviluppati contro il virus. E' quanto scrive la stampa di Parigi, sottolineando la positività di questi risultati che rappresentano "un ulteriore passo" verso il contrasto a questa "minaccia per la salute pubblica". L'annuncio del successo della fase tre dei test per il vaccino Valneva ha determinato in Borsa un aumento del 4,73 per cento nel valore del titolo. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati della fase 3 che confermano le eccezionali caratteristiche, per tutte le fasce di età, del vaccino da noi proposto", ha il direttore sanitario di Valneva Juan Carlos Jaramillo. (Frp)