Covid: Gimbe, sale la curva epidemiologica in Sardegna

- Sono 335 i casi di persone attualmente positivi per 100.000 abitanti (231 la settimana precedente) in Sardegna, con un aumento dei nuovi casi del 14,6 per cento, mentre nella rilevazione precedente si era arrivati quasi ad un +80 per cento. I numeri del Covid forniti dalla Fondazione Covid e relativi alla settimana tra il 28 luglio e il 3 agosto parlano di un peggioramento della situazione epidemiologica nell'isola. A preoccupare sono la Città Metropolitana di Cagliari con 303 casi ogni 100 mila abitanti ma la soglia critica è stata superata anche dal Sud Sardegna (132), da Oristano (57) e Sassari (51). La saturazione dei posti letto è ancora sotto il livello di guardia: in area medica arrivano al 5 per cento mentre viene confermato il raggiungimento del limite del 10 per cento nelle terapie intensive. (Rsc)