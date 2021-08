Afghanistan: Ue condanna escalation causata da attacchi talebani in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna la significativa escalation di violenza in tutto l'Afghanistan, causata dall'intensificarsi degli attacchi dei talebani. Lo riferisce oggi un comunicato diffuso dal Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). In particolare, si legge nella nota, l’Unione europea condanna l'attacco armato all'ufficio della missione Onu nel Paese (Unama) nella provincia di Herat, l'attacco e i successivi combattimenti a Lashkar Gah, che hanno causato almeno 40 vittime civili, e l'ultimo attentato contro la residenza di Kabul del ministro della Difesa, Bismillah Mohammadi, che ha provocato la morte di otto persone e il ferimento di almeno 20 persone. L'Ue chiede un cessate il fuoco urgente, globale e permanente per dare una possibilità alla pace. “Questa violenza insensata sta infliggendo immense sofferenze ai cittadini afghani e sta aumentando il numero di sfollati interni in cerca di sicurezza e riparo. L'offensiva militare dei talebani è in diretta contraddizione con il loro impegno dichiarato per una soluzione negoziata del conflitto e del processo di pace di Doha”, prosegue il comunicato. “Le violazioni dei principi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani continuano a scuotere il paese, in particolare nelle aree controllate dai talebani, come le uccisioni arbitrarie ed extragiudiziali di civili, la fustigazione pubblica di donne e la distruzione delle infrastrutture. Alcuni di questi atti potrebbero costituire crimini di guerra e dovranno essere indagati. Quei combattenti o comandanti talebani responsabili devono essere ritenuti responsabili”, conclude la nota. (Beb)