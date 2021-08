Nicaragua: procura, candidata vicepresidente accusata di incitamento a violenza e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berenice Quezada, candidata alla vice presidenza del Nicaragua a nome della principale sigla delle opposizioni, è accusata di incitamento alla violenza, provocazione e cospirazione per commettere atti terroristici. È quanto fa sapere la procura del Nicaragua notificando i motivi dell'arresto eseguito in settimana e annunciando un processo che Quezada sosterrà "in libertà". Formalizzando la sua candidatura presso le autorità elettorali, Quezada aveva esortato la popolazione a partecipare alle presidenziali del 7 novembre prossimo, un gesto in continuità con le proteste che da anni il governo identifica come atti di "terrorismo". "Le condizioni le decidono il popolo. E come? Andando a votare, come abbiamo fatto nelle strade, come abbiamo fatto nel 2018, come abbiamo fatto ad aprile", aveva detto Quezada sollecitando il voto perché "non vogliamo più dittature". (segue) (Mec)